شاهد عيان حلقة 5.. الرداد يكشف حقيقة جثة هنا شيحة وعلاقتها بمحمد لطفي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "شاهد عيان"، تطورات عديدة، حيث ظهرت أخيرا العلاقة التي تربط عمر "حسن الرداد"، بوهيب العزازي "محمد لطفي"، وهي أن زوجة الأخير ندى "هنا شيحة"، كانت تعمل على قضية ضخمة تثبت تورطه في تهريب السلاح، وحماية شخص آخر في تلك الجريمة، هو "إيزان إيفان"، الذي لم يظهر بعد، وهو ما تمكن عمر من معرفته عبر الملف الذي عثر عليه بمكتبها، في حلقة أمس.

فور ذلك الكشف، يطلب عمر من صديقه راجح "وليد فواز" أن يجمع من أجله أكبر قدر ممكن من المعلومات بشأن إيزان، فضلا عن تعريفه بالمحامي طارق مهدي "أحمد صيام"، حيث يتمكن من معرفة أن آخر ظهور عليا صديقة زوجته ندى كان في شجار لها مع طارق الذي ترك البلاد حاليا وسافر للأردن، ويقرر عمر اللحاق به.

بالتزامن مع ذلك، مازالت ليلى "بسمة"، غارقة في أحزانها جراء وفاة شقيقتها حيث تزور منزل أسرتها القديمة بعد الكابوس الذي حلمت به وتخبرها فيه ندى بالبحث في أشيائهم القديمة، لتعثر على صندوق به جوازات سفر عديدة لشقيقتها بالإضافة لمئات الدولارات، ثم يحاول فردا غريبا الاحتيال عليها مقابل المال ويرسل لها مقطع فيديو لقتل ندى حرقا.

ترفض ليلى، تصديق حديث عمر بأن شقيقتها مختطفة وليست مقتولة، ليصر على عرض الأشعة التي تظهر أنها كانت تحمل شرائح في مرفق يدها لتعرضها للكسر، ليكتشف سرقة الملف، وسرعان ما يتمكن عمر من حل لغز الجثة التي عثر عليها.

اعتبار أنها ندى، ليكتشف أنها جثمان عليا.تنتهي أحداث حلقة اليوم، بحديث وهيب مع والده الذي يتضح منه أنه يستغل عمر بتحريكه في هذا المسار لخدمة أحد أغراضه، وأنه سينهي ذلك الأمر غدا.تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.