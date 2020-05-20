مسلسل شاهد عيان الحلقة 27: هنا شيحة تكشف حقيقة المؤامرة لبسمة

تبدأ الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل شاهد عيان بلقاء ليلى "بسمة" لأول مرة مع شقيقتها ندى "هنا شيحة" لتتأكد من وجودها على قيد الحياة لتنفعل عليها بشدة، قبل أن تبدأ الثانية برواية الحقيقة لها بأنها تورطت في الأمر منذ البداية، حيث إنها بعد معرفتها بعلياء السكري التي تعمل في مكتب المحامي طارق عثرت على ملفات بشأن عمله مع وهيب العزازي في تهريب السلاح وتنفيذ أعمال إرهابية في مصر.

ومن خلال الفلاش باك، كشفت ندى لليلى أنها تقدمت بتلك الملفات لأحد المسئولين في وزارة الداخلية، الذي فكر لها في الأمر بأكمله بزرعها داخل العصابة لتوريطهم منذ البداية، حيث دبر لها لقاء مع المحامي طارق مهدي "أحمد صيام" لتقدم له الملفات مقابل المال ليعرفها لاحقا بوهيب "محمد لطفي"، ثم تورطت في الأمر بأكمله بدون علم أي فرد آخر، بينما حرقت العصابة عليا كتحذير لها إذا تحدثت مع أحدا بشأنهم، فقررت ندى المضي قدما فيها لحماية أسرتها، لدرجة تضحيتها بعمر "حسن الرداد".

وروت أيضا لها أنها اضطرت لتنفيذ أوامر العصابة لحماية عمر وطفلتها خديجة وشقيقتها، وكيف دبرت اللقاء مع الأجانب منذ البداية بالتنسيق مع الداخلية، وتعريض حياتها للخطر، من أجل كشف حيقيقتهم وحماية عائلتها.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.