"القومية للأنفاق": محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ستعمل غدا

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، التي تبدأ من محطة هارون الرشيد، وتشمل 10 محطات نهايتها عدلي منصور، بمشارف مدينة السلام، مشيرا إلى أن 6 محطات جديدة تشمل 7.8 كلم.

وأوضح "والي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن 4 محطات الأولى من المرحلة الرابعة للخط الثالث افتتحت من قبل حتى نادي الشمس، مشيرا إلى أن مترو الأنفاق يستهدف نقل 7 ملايين راكب يوميًا بعد الانتهاء من الخطوط الجاري تنفيذها بما فيها قطار المونوريل.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ستعمل ابتداء غدا الاثنين، مشيرا إلى أن أسعار التذكرة لا تشمل تكلفة الخط بل توفر نفقات التشغيل والصيانة.