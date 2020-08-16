القبض على ربة منزل زورت أوراق رضيع صديقتها ونسبته لزوجها

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بأشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على ربة منزل وصديقتها بتهمة التزوير ونسب طفل صديقتها إلى زوجها، ودلت التحريات أن المتهمة فقدت جنينها منذ عدة شهور واتفقت مع صديقتها على كتابة نجلها بأم والد زوجها خوفا من الطلاق، وتم ضبطهما وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من ربة منزل ، تتهم فيه زوجة إبنها بتزوير اوراق طفل صديقتها ونسبه لابنها تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

ودلت التحريات أن الزوجة اتفقت مع صديقتها على كتابة رضيعها باسم زوجها بعد أن فقدت جنينها مقابل مبلغ من المال.

وأشارت التحريات أن الزوجة قالت فى محضر الشرطة :"انا خوفت جوزي يطلقني فكتبت ابن صاحبتي على اسمه " تم ضبط المتهمتان وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق