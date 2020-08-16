مزارع يقتل ابنته لخروجها دون علمه بالمنيا

خنق مزارع بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا ابنته "ربة منزل"، وذلك أثناء وقوع مشادة كلامية بينهما، لخروجها من المنزل دون علمه.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها بمركز ديرمواس.

وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أجراها العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس، مقتل "م.ا" 28 عامًا ربة منزل علي يد والدها الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، عقب وقوع مشادة كلامية بينهما، لخروجها من المنزل دون علمه.

كما تبين أن المجني عليها حاولت الفرار من أمامه، إلا أن والدها لحق بها وقام بخنقها بغطاء الرأس (الإيشارب)، وسقطت قتيلة في الحال، وحُرر عن الواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيق والتصرف.