رفع 30 طن مخلفات صلبة بالقرنة بالأقصر
08:14 م | الأحد 16 أغسطس 2020
جانب من أعمال الحملة
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غربي الأقصر، اليوم الأحد، حملة النظافة بالمدينة وقرية البعيرات، ما أسفر عن رفع 30 طنًا من المخلفات الصلبة.
وقال رئيس مركز ومدينة القرنة، العميد علاء عبد الجابر، إنه جار استكمال أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة والتراكمات في القرى التابعة للمركز، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما جرى خلال الحملة أعمال رفع كفاءة وتهذيب الأشجار بحديقة الميناء السياحي بمشاركة مسؤولي إدارة النظافة، وعمال مجلس المدينة، بالتعاون مع رئيس قرية البعيرات.