رفع 30 طن مخلفات صلبة بالقرنة بالأقصر

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غربي الأقصر، اليوم الأحد، حملة النظافة بالمدينة وقرية البعيرات، ما أسفر عن رفع 30 طنًا من المخلفات الصلبة.

وقال رئيس مركز ومدينة القرنة، العميد علاء عبد الجابر، إنه جار استكمال أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة والتراكمات في القرى التابعة للمركز، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما جرى خلال الحملة أعمال رفع كفاءة وتهذيب الأشجار بحديقة الميناء السياحي بمشاركة مسؤولي إدارة النظافة، وعمال مجلس المدينة، بالتعاون مع رئيس قرية البعيرات.