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المغرب يسجل 1472 إصابة جديدة بكورونا و778 حالة شفاء

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أ ش أ
10:29 م | الأحد 16 أغسطس 2020
وزارة الصحة المغربية

وزارة الصحة المغربية

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المصابين إلى 42 ألفًا و489 حالة.

ذكر بيان لوزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي جاءت نتائجها سلبية بلغ مليون و563 ألفًا و124 حالة منذ بداية انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 658، كما جرى تسجيل 778 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 29 ألفًا و344 حالة.

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