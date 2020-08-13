كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 6622 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 20.700.012 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 749.654، بينما بلغت حالات الشفاء منه 13.582.848 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا"

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء أمس الأربعاء، في الإعلان الصحفي اليومي حول وضعية كورونا المستجد، تسجيل 37 حالة شفاء، و24 إصابة جديدة بالوباء.

وأكدت الصحة الموريتانية، أنه تم التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 543 فحصا من بينها 56 فحصا للمتابعة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 6622 حالة، منها 5741 حالة شفاء، و157 وفاة.

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء،جمال فورار، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين إلى 36699 مصابا، و1333 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمر صحفي يومي، إنه تم تسجيل 495 حالة إصابة جديدة، و11 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 25627 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 53 مريضا بالعناية المركزة.

من جانبه، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بلجود، إنه تم إجلاء28333 مواطنا، كانوا عالقين بالخارج منذ بداية كورونا المستجد عبر 95 رحلة جوية و4 رحلات بحرية، بالإضافة إلى الوافدين من المعابر الحدودية.

وأضاف بلجود، في تصريحات اليوم، خلال اجتماع الحكومة وولاة الولايات بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، إنه تم رصد ميزانية تقدر بـ3 مليارات دينار لإيواء هؤلاء المواطنين في الفنادق.

وأوضح الوزير الجزائري، أنه تم توفير مبلغ 1.7 مليار دينار لتوزيع منحة 10 آلاف دينار على المتضررين من الفيروس التاجي، مشيرا إلى أنه تم دفع الجزئين الأول والثاني من هذه المنحة إلى 483 ألف عائلة، فيما تم دفع الشطر الثالث لفائدة 232 ألف شخص من مجموع 245 ألفا تم احصاؤهم.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في تونس إلى 1780 حالة

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، من بينها 38 حالة إصابة محلية و4 حالات إصابة وافدة و21 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأشارت الصحة التونسية، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 1780 حالة مؤكدة من بينها 1278 حالة شفاء و52 حالة وفاة و450 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 15 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.

وفي سياق متصل، قامت الصحة التونسية، بسحب 18 دولة من القائمة الخضراء للدول ذات الانتشار الضعيف لكورونا المستجد وفق التحيين الجديد لتصنيف الدول بناء على مستوى الخطر الوبائي للوباء.

وشملت عملية السحب بالخصوص كل من فرنسا والنمسا وموناكو والدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة وجيبوتي والتشاد وكوبا ومالطا ولوكسبورج، وهي بلدان تم ادراحها ضمن القائمة البرتقالية ليكون على المسافرين القادمين منها الاستظهار بتحليل مخبري "بي سي آر" قبل 72 ساعة من تاريخ السفر على أن لايتجاوز 120 ساعة عند الوصول إلى تونس مع ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي.

وتم إدراج الصين وسيرلانكا وجرينادا وجمهورية إفريقيا الوسطى في القائمة الخضراء للدول التي تمكنت من السيطرة على الوباء، بعد أن كانت في القائمة البرتقالية.

وشهد العدد الإجمالي للبلدان ضمن هذه القائمة الخضراء تراجعا ليبلغ 61 دولة مقابل 78 في التحيين الصادر عن الوزارة يوم 30 يوليو الماضي.

وحافظت كل من إيطاليا وألمانيا على موقعهما في القائمة الخضراء مع العلم أن الأردن هو البلد العربي الوحيد المدرج حاليا ضمن القائمة الخضراء.

وفي ليبيا، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمواجهة جائحة كورونا المستجد ببلدية مصراتة، أمس الأربعاء، تسجيل 80 إصابة جديدة بالوباء في البلدية.

وأضافت اللجنة الليبية، عبر صفحتها على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"، في نشرتها عن الوضع الوبائي داخل بلدية مصراتة، أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا المكستجد نحو 1540 حالة من بينها 1395 حالة نشطة.

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في أجدابيا الليبية

وأكدت اللجنة العليا، تماثل 114 حالة للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 31 حالة، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

من جانبها، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا المستجد بمدينة أجدابيا، أمس الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة إلى جانب تسجيل أول حالة وفاة في المدينة.

وأشارت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لمصابي كورونا المستجد في أجدابيا إلى 20.

وفي طبرق، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية، تسجيل إصابة جديدة بكورونا المستجد، أمس الأربعاء، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14 حالة.

وقالت اللجنة الليبية، في بيان، إنه تم تسجيل 5 حالات شفاء، ليصبح عدد حالات الشفاء حتى الآن 14 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات بكورونا المستجد إلى 83 حالة.