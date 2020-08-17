عودة الأنشطة داخل مركز سقارة بعد 210 أيام توقف

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، انطلاق اختبارات القبول للراغبين من القيادات والعاملين بالمحليات، للحصول على الدورات التدريبية المتطورة، بداية من الأسبوع المقبل، فى مركز سقارة للتدريب، وذلك بعد توقف دام أكثر من 7 شهور، بسبب تداعيات فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية للتصدى للأوبئة والأمراض.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن الاختبارات تنطلق من السبت المقبل ولمدة أسبوعين، لاختيار الأفضل، وإتاحة الفرصة أمام الجميع، للحصول على الدورات التى تنظمها الوزارة، لرفع كفاءة العاملين.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية تبدأ من 13 سبتمبر المقبل، وسيتم استحداث موضوعات ودورات جديدة، لثقل مهارات وخبرات أبناء المحليات، لمعاونتهم فى أداء مهامهم، وإزالة أى عراقيل، ومحاربة الفساد، وتقديم الخدمة للمواطنين بسلاسة ويسر.

وأوضح قاسم، أن الدورات تركز على العاملين فى الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية، ورؤساء الأحياء، وغيرهم من القطاعات المختلفة داخل الأحياء.

وأكد انه سيتم مراعاة كل الإجراءات الاحترازية للمتدربين داخل مركز سقارة، حفاظا على سلامتهم، ومنع أى تجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.