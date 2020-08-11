وزير التنمية المحلية ورئيس البرلمان يتابعان سير الانتخابات أمام اللجان

أجرى اللواء محمود شعراوى،وزير التنمية المحلية، بحضور اللواء خالد عبد العال،محافظ القاهرة ، جولة على عدد من اللجان الانتخابية فى وسط البلد وشبرا حيث تابعا سير الانتخابات فى لجنة مدرسة نوبار وعدد من اللجان بشبرا .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الانتخابات تسير بانتظام ويتم إزالة أى عراقيل على الفور مشيدا بإقبال كبار السن والسيدات وعنصر الشباب على اللجان لاختيار أفضل من يمثلهم فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال محافظ القاهرة أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية،مشيرا إلى توفير كل سبل الراحة باللجان لضمان أداء الانتخابات والتيسير على المواطنين .