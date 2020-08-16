فحص 100 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج فقدان السمع بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، فحص أكثر من 100 ألف طفل، وذلك منذ بداية مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج واكتشاف فقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة حتى الآن.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إنه جرى الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحويل أكثر من 1200 طفل إلى مستشفى المنصورة العام الجديدن لاستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية بـ140 منشأة طبية بوحدات ومراكز طب الأسرة على مستوى المحافظة، وذلك من عمر يوم وحتى شهر من الميلاد.