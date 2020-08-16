العميد السابق لـ"القومي للقلب" محذرا: وجع البطن قد يكون أزمة قلبية

قال الدكتور جمال شعبان العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، إن 300 ألف شخص يموت في الولايات المتحدة الأمريكية إثر الإصابة بمرض السكتة القلبية، مشيرًا إلى أن مصر يموت بها 100 ألف مواطن بنفس المرض، وهو معدل عالٍ.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن الموت المفاجئ الناجم عن السكتة القلبية، قد يكون له أعراض خادعة وقد يكون دون أعراض، وقد يكون بأعراض حقيقية.

وأردف، أن معظم السكتات القلبية المفاجأة ليست مفاجأة، لكن يسبقها أعراض غير نمطية، حيث يشعر الشخص بأنه ليس مرتاحًا: "في الفلكلور الشعبي الناس بتقول إن قلبه بيبقى مقبوض وإنه بيبقى عارف وبيحس بأحاسيس غريبة، زي الوجع غير النمطي والنهجان وعنده طاقة سلبية".

وأوضح: "وجع البطن قد يكون أزمة قلبية، فقد تسبب الجلطة بالشريان التاجي الخلفي حموضة ووجع في البطن".

وتابع: "الحصول على المخدرات والحشيش بشكل كبير قد يكون من مسببات وجع البطن الذي هو أزمة قلبية في الحقيقة، ويكون التنميل والضعف البسيط من أعراضه".