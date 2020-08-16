القبض على قاتل زوجته بمنطقة حدائق الأهرام

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من إلقاء القبض على الجزار المتهم بقتل وتقطيع زوجته ووضع جثتها في أكياس داخل ديب فريزر بشقة الزوجية بحدائق الأهرام، وذلك بسبب خلافات بينهما وفرا هاربا، حتى ألقي القبض عليه عقب ارتكابه الواقعة بـ48 ساعة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقطعة وتم وضعها داخل ثلاجة بمنطقة حدائق الاهرام ، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم أحمد عصام رئيس المباحث وتبين من التحريات أن المتهم وراء الجريمة هو زوج المجني عليها ، وتم ضبطه تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.