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ضبط 1000 قرص مخدر بحوزة عاطل بغرض الإتجار بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
07:57 م | الأحد 16 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث المخدرات بمديرية أمن المنوفيه بقيادة المقدم محمد النحاس رئيس المباحث، من القبض على عاطل وبحوزته 1000 قرص مخدر بقصد الإتجار، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، بقيام وحدة مباحث المخدرات بالتعاون مع مباحث تلا من القبض على "م.ش"، 40 سنة، عاطل، ومقيم بمركز تلا وبحوزته 1000 قرص مخدر ومبلغ مالي ومطواة ومقص حديدي.

وبمواجهته، اعترف بالواقعة بغرض الإتجار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابه لمباشرة التحقيقات. 

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