 ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر ببركة السبع قبل طرحها بالأسواق

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قال الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، إنه جرى شن حملة تموينية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن ضبط 250 كيلو جرام من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر، وكميات من اللحوم الطازجة مذبوحة خارج المجزر بدون إشراف بيطري، وكميات من الخضار غير صالح للإستخدام بسبب سوء التخزين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة استمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.