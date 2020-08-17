الأمن يكشف تفاصيل مقتل "خفير" لسرقة 200 جنيه بكرداسة

بعد مرور 48 ساعة.. توصلت أجهزة الأمن بالجيزة، إلى مرتكب الواقعة، لكشف غموض العثور على جثة خفير داخل جراج على طريق ناهيا بمنطقة كرداسة.

وتبين أن شاب وراء القتل لسرقة الضحية، تم استئذان النيابة العامة، وألقى القبض على المتهم، وتم التحفظ عليه، وباشرت الجهات المختصة التحقيق، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، أن المتهم 18 سنة، مقيم بالقرب من الجراج الذي يستأجره المجني عليه البالغ من العمر 65 سنة.

وكان يتردد عليه منذ 6 أشهر بحجة مساعدته في شراء احتياجاته، حتى قرر سرقته لاعتياده رؤيته تقاضيه إيراد الجراج، فضربه على رأسه واستولى على أمواله وفر هاربا، ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في حل لغز الجريمة، وألقى القبض عليه.

ذكرت تحريات المباحث، أن بداية الواقعة بتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من مأمور مركز كرداسة، يفيد بعثور الأهالي على جثة في جراج على طريق ناهيا- بني مجدول بكرداسة، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن الجثة لحارس الجراج، مصابا بعدة إصابات، ما يؤكد وجود شبهة جنائية ومقتله.

وعقب ذلك شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني، وتولى فريق البحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، سماع أقوال المحيطين بالجراج، وشهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

ورصدت الكاميرات، صور لشاب داخل الجراج فى وقت معاصر للجريمة، وأثناء خروجه مسرعا، وتم تحديد هويته واستئذان النيابة العامة، وألقى القبض عليه، واعترف بقتل الضحية، طمعا فى إيراد الجراج، وأنه تخلص منه واستولي على 200 جنيه.