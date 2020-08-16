مصدر بالأنفاق: 50 قرشا سعر تذكرة المترو لذوى الاحتياجات الخاصة

أكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، أن سعر تذكرة المترو لجميع المناطق بالخطوط الثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشاً فقط، مشيراً إلى أنه لا مساس بأسعار تذاكر ذوي الإعاقة.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أنه جؤى التأكيد على جميع مدراء المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو تنفيذ التسعيرة الجديدة بدءاً من صباح غد الاثنين، لافتا إلى أن هناك غرامات فورية على "الموزوغين" من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحاً أن أي راكب سيخالف تعليمات الوزارة سيجري عمل محضر فوري له وتغريمه 50 جنيها، إضافة إلى دفع قيمة التذكرة.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

وتضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثانى، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق (اكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثانى، بينما تصبح 12 جنيها بعدما كانت 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.