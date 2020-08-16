بعد افتتاح الرئيس اليوم.. "المترو": "بقى عندنا أحلى خط ومحطة بالعالم"

هنأ أحمد عبدالهادي باسم هيئة مترو الأنفاق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.

وقال عبدالهادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، وذلك خلال تعليقه على افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث: "بقى عندنا أحلى خط وأحلى محطة على مستوى العالم".

وأضاف: "نحن مسؤولون عن التشغيل والصيانة لكل خطوط مترو الأنفاق، والجزء الإنشائي والتجهيزات كانت من اختصاص الهيئة القومية للأنفاق، واستعدينا استعدادات كاملة ومكثفة في محطات المترو الجديدة كافة".

وتابع، أنه جرى تشغيل 6 محطات اليوم الأحد، بعد افتتاحها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن كل محطة مترو فيها مكتب للشرطة وآخر للصرافيين ومكتب آخر للصرافات وسلالم متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأردف، أن المحطات مصممة على أحدث طراز عالمي، سواء في الشكل الجمالي أو الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى أحدث كاميرات مراقبة بجودة صورة عالية.