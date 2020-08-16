تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو الجديدة وموعد تطبيقها

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه سيتم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق على كل الخطوط، تستعرض "الوطن" أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة وموعد تطبيقها.

موعد تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو

ووفقًا لكامل الوزير فأن يبدأ تعديل أسعار التذاكر بداية من الغد الاثنين 17 أغسطس الجاري.

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد التعديل

من 1 لـــ 9 محطات 5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.

من 10 لـ 16 محطة 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

من 17 لـ 40 محطة 10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات.

وأضاف "الوزير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الخطوط تستهلك كهرباء ومرتبات موظفين، مؤكدا أن الخطين الأول والثاني نرغب في تجديدهما ليكونا مثل الخط الثالث، من حيث تجديد الإشارات والسكة.