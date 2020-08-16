وزيرا الري والخارجية يشاركان في اجتماع لبحث تطورات مفاوضات السد الإثيوبي

شارك وزيرا الخارجية، السفير سامح شكري، والموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، اليوم، في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان وأثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات السد الإثيوبي، حيث تقرر أن تُستأنف المفاوضات، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجاري بهدف التوصل إلى إتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

وأكدت مصر خلال الاجتماع أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.