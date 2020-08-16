رئيس التحرير

محمود مسلم

بتول عرفة تتذكر موقف جدعنة لتامر حسني في عيد ميلاده

كتب:

ياسمين محمود
11:00 م | الأحد 16 أغسطس 2020
تامر حسني

تامر حسني

هنأت المخرجة بتول عرفة عبر حسابها بتويتر المطرب تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده وتذكرت بتول موقف جدعنة لتامر.

وقالت بتول، "بمناسبة عيد ميلاد تامر حسني حقول موقف بسيط من مواقفه الجدعة كلمت تامر في يوم وقلت له أصحابي بيحبوك قوي وحنروح فيلمك الجديد انهارده، حكلمك يا تيمو تسلم عليهم، ‏ردوا كان إنه جه معانا السينما وفرحهم وقال لي مينفعش أختي تطلب حاجة ومانفذهاش‏ كل سنة وأنت طيب يا تيمو يا جدع".

 

اقرأ المزيد:

"أوس أوس" يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا نجم الجيل"

تامر حسني يناشد جمهوره بالدعاء لأبنائه "تالية وأمايا وآدم" في عيد ميلاده

"تامر حسني عملي عيد ميلادي".. حكاية أول فيديو نشره مصطفى حفناوي

تامر حسني ينعى مصطفى حفناوي: "راح عند ربنا اللي أحن عليه من الدنيا"