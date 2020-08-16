بتول عرفة تتذكر موقف جدعنة لتامر حسني في عيد ميلاده
كتب:
ياسمين محمود
11:00 م | الأحد 16 أغسطس 2020
تامر حسني
هنأت المخرجة بتول عرفة عبر حسابها بتويتر المطرب تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده وتذكرت بتول موقف جدعنة لتامر.
وقالت بتول، "بمناسبة عيد ميلاد تامر حسني حقول موقف بسيط من مواقفه الجدعة كلمت تامر في يوم وقلت له أصحابي بيحبوك قوي وحنروح فيلمك الجديد انهارده، حكلمك يا تيمو تسلم عليهم، ردوا كان إنه جه معانا السينما وفرحهم وقال لي مينفعش أختي تطلب حاجة ومانفذهاش كل سنة وأنت طيب يا تيمو يا جدع".
بمناسبة عيد ميلاد تامر حسنى حقول موقف بسيط من مواقفه الجدعه— Batoul Arafa (@batoularafa) August 16, 2020
كلمت تامر فى يوم وقلت له أصحابى بيحبوك قوى وحنروح فيلمك الجديد انهارده، حكلمك يا تيمو تسلم عليهم
ردوا كان انه جه معانا السينما وفرحهم وقال لى ماينفعش أختى تطلب حاجه ومانفذهاش
كل سنة وأنت طيب يا تيمو يا جدع@tamerhosny pic.twitter.com/ONHGCPdK9s