بتول عرفة تتذكر موقف جدعنة لتامر حسني في عيد ميلاده

هنأت المخرجة بتول عرفة عبر حسابها بتويتر المطرب تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده وتذكرت بتول موقف جدعنة لتامر.

وقالت بتول، "بمناسبة عيد ميلاد تامر حسني حقول موقف بسيط من مواقفه الجدعة كلمت تامر في يوم وقلت له أصحابي بيحبوك قوي وحنروح فيلمك الجديد انهارده، حكلمك يا تيمو تسلم عليهم، ‏ردوا كان إنه جه معانا السينما وفرحهم وقال لي مينفعش أختي تطلب حاجة ومانفذهاش‏ كل سنة وأنت طيب يا تيمو يا جدع".