مصر تؤكد أهمية إبرام اتفاق ينظم ملء وتشغيل السد الإثيوبي

أكدت مصر خلال الاجتماع الذي دعت إليه جنوب أفريقيا، أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث (مصر - وإثيوبيا - السودان) ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب (مصر -السودان).

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية عقب مشاركة وزيري الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطى اليوم الأحد في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة.

وذكرت الخارجية أنه تقرر أن تُستأنف المفاوضات اعتباراً من بعد غد الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.