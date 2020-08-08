الهدوء يعود لبيروت والجيش يخرج المتظاهرين من مقر وزارة الخارجية

عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة بيروت، وأخرج الجيش اللبناني، المتظاهرين، من مقر وزارة الخارجية ، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، إصابة 238 في تظاهرات بيروت، بينهم 70 نقلوا إلى المستشفيات.

واحتدمت مواجهات دامية وسط بيروت، اليوم السبت، بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في هبة شعبية، احتجاجا على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف 158 قتيلا وآلاف الجرحى.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، باقتحام المتظاهرين مبنى وزارة الخارجية، في ضاحية الأشرفية وسط العاصمة بيروت، ورفع شعارات عليه، كما قاموا بتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأكد بيان للمتظاهرين، أن الثورة قررت اتخاذ مبنى وزارة الخارجية مقرا لها.