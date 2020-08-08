"العربية": متظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية

اقتحم متظاهرون مقر وزارة الخارجية اللبنانية في الأشرفية حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

وكثف الأمن اللبناني من إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.

فيما تجمع المتظاهرون اللبنانيون في ساحتي النجمة والشهداء.

وأُصيب العشرات من المحتجين في ساحة الشهداء بلبنان، قبل قليل، فيما انتشرت قوات من الجيش اللبناني وسط بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، أنَّ 17 فرقة من كوادره موجودة وسط بيروت، للمساعدة في إسعاف المصابين.