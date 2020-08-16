لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 859 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية، حيث ثبتت الأسعار، ليسجل عيار 21 مبلغ 859 جنيها، وهو السعر نفسه، صباح اليوم وأمس.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرار بنهاية تعاملات اليوم الأحد بسبب إغلاق البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 977 و982 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 855 و859 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 733 و736 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و872 جنيهًا.