رئيس التحرير

محمود مسلم

لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 859 جنيها

كتب:

منى السعيد
10:17 م | الأحد 16 أغسطس 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية، حيث ثبتت الأسعار، ليسجل عيار 21 مبلغ 859 جنيها، وهو السعر نفسه، صباح اليوم وأمس.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرار بنهاية تعاملات اليوم الأحد بسبب إغلاق البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 977 و982 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 855 و859 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 733 و736 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و872 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

57 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع بسبب السندات الأمريكية

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بتركيا.. وأزمة في نقص عملات المعدن النفيس

أسعار الذهب اليوم الأحد 16-8-2020 في مصر

الذهب يستقر في الأسواق لليوم الثاني.. وعيار 21 بـ872 جنيها

استقرار أسعار الذهب وعيار 24 يسجل 982 جنيها