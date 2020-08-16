وزير النقل: السيسي وجه بعدم رفع أسعار تذاكر القطارات القديمة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر قبل عيد الأضحى الماضي، بعدم رفع أسعار تذاكر القطارات القديمة، وزيادة فقط قطارات "vip" التي جرى تجديدها، وكذلك القطارات الجديدة التي دخلت الخدمة، المستوردة من روسيا والمجر.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن السيسي وجه اليوم برفع أسعار تذاكر خطوط المترو سواء الخطين الأول والثاني القديمين، أو الخط الثالث الجديد، فالخط الثالث تكلف 97 مليار جنيه، "الدولة مش عاوزه الـ 97 مليار جنيه، ولكن الزيادة جاءت لأن مصاريف التشغيل عالية جداً".

وأشار وزير النقل والمواصلات إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة فرنسية من أكبر الشركات هناك من أجل إدارة وتشغيل مترو الأنفاق في الخط الثالث، "الخط الأول والثاني تديره الشركة المصرية لتشغيل المترو، وكذلك الخط الثالث تديره الشركة المصرية حتى قدوم الشركة الفرنسية أول الشهر المقبل".

وأوضح الوزير أن الاستعانة بالشركة الفرنسية جاءت من أجل المحافظة على المرفق والقطارات، "اللي هيدير الشغل ويشغله هم المصريين بس الرؤوس الكبيرة هتبقى فرنسيين، احنا نستفيد منهم وهما يستفيدوا مننا، مش عيب إننا نقول هنستفيد منهم ونتعلم منهم إزاي نحافظ على هذه المحطات".