تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة يبدأ تطبيقها اليوم

يبدأ اليوم الاثنين، تطبيق زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق على كل الخطوط، وفقًا لما أعلنه المهندس كامل الوزير وزير النقل أمس الأحد.

وجاءت الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق التي سيتم العمل بها بدءً من اليوم كالآتي:من 1 لـ9 محطات 5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.

من 10 لـ16 محطة 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

من 17 لـ40 محطة 10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات.

وكان الوزير، أكد في تصريحاته ببرنامج "على مسئوليتي"، أن الخطوط تستهلك كهرباء ومرتبات موظفين، مؤكدا أن هناك تخطيط لتجديد الخطين الأول والثاني ليكونا مثل الخط الثالث، من حيث تجديد الإشارات والسكة.