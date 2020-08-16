وزير النقل: السيسي هيركب المترو ويتفقد المواطنين.."انتوا متعرفهوش زيي"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، يضع حجر أساس لمحطة مترو عدلي منصور، لمسة إنسانية، كونه كان رئيسًا لمصر في فترة صعبة للغاية وحالكة الظلام، موضحًا أن منصور عمل كثيرًا لمصر وكان يجب أن يُقدر.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي دائما ما يقدر أعلام مصر ورؤساء مصر والشخصيات التي خدمت الدولة المصرية، مستشهدًا بإهداء السيسي درع وزارة النقل، للمستشار عدلي منصور اليوم.

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي عملنا له اشتراك مترو مدى الحياة هو وعدلي منصور، السيسي هيركب المترو وسط الناس وهيتفقد أحوال الناس، انتوا متعرفهوش زيي، توقع بكرة الصبح تلاقي السيد الرئيس راكب أول مترو الساعة 6 الصبح، ده مش متكبر، ده شغله الشاغل وهمه مصلحة شعبه، هيشوف فيه تكييف في القطار ولا لا، هيشوف بنفسه".