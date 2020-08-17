صور.. الرئيس وقرينته في عقد قران ابنة صديقه الراحل

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور عقد قران حنان عبد الرحمن، ابنة صديقه الراحل، وفاءً له، والذي وافته المنية قبل سنوات.

وسط أجواء احتفالية، مع الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وفي حضور عدد قليل جدا من أسرة العروس حضر الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتداول الحضور علاقة الصداقة التي جمعت الرئيس بوالد العروس الراحل وهو ما ظهر في حرص السيسي أن يكون وكيلا للعروس، عوضا عن صديقه الراحل، ويشهد على عقد القران بنفسه، وسط سعادة عارمة من العروسين، وأجواء تكسوها البهجة من الحاضرين.