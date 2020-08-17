10 معلومات عن الدورة الـ10 من مهرجان الأقصر للسينما

أعلن السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مساء أمس الأحد، أسماء أعضاء اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة.

"الوطن"، استعرضت أبرز المعلومات الدائرة حول الدورة العاشرة، التي ستحاول إدارة المهرجان فيها، تعويض ما حجبه فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح مصر عبر بوابة الأقصر مارس الماضي.

1- أولًا يعتبر مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين.

2- كانت فكرة المهرجان ‏للكاتب والسيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، نتيجة الغياب التام للفيلم الإفريقى في مصر، بالإضافة إلى افتقار محافظة الأقصر، إلى أى ‏أنشطة ثقافية وفنية على مدار العام، فكان لابد من كسر مركزية الفنون، ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر ‏الساحرة.

3- تقام النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في الفترة من 12 إلى 18 مارس من العام المقبل 2021.

4- تقام النسخة برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية، ومحافظة الأقصر، ونقابة السينمائيين، وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة.

5- الممثل المصري الكبير محمود حميدة، وافق على الاستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان في دورته العاشرة للعام الثالث على التوالي، لإيمانه بأهمية دور المهرجان ومدى تحقيقه لمثل ومباديء يتبناها حميدة نفسه ويسعد بها.

6- تتشكل اللجنة العليا لإدارة النسخة العاشرة من المهرجان من المنتج جابي خوري رئيسا وعضوية كل من الكاتب يوسف القعيد والمخرج مجدي أحمد على والدكتورة أماني الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل والسفير عزت سعد والخبير السياحي محمد عثمان والفنانين ليلي علوي وصبري فواز وسلوي محمد على.

7- لجنة المشاهدة واختيار الأفلام تضم هذا العام كل من المخرج عماد البهات والناقد أسامة عبدالفتاح والناقد فاروق عبدالخالق والناقدة مروة أبو عيش والسيناريست سيد فؤاد.

8- تنطلق استمارة المشاركة للأفلام في الدورة العاشرة بدءًا من 18 أغسطس الجاري.

9- تشهد النسخة العاشرة تكريم النجمة هند صبري لمشوارها الفني المتميز في السينما العربية وأعمالها التي تعد قيمة فنية كبيرة في السينما الإفريقية وكانت هند قد شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورته الأولى فبراير 2012.

10- بمناسبة مرور عشر سنوات على إقامة مهرجان الأقصر سيتم خلال النسخة العاشرة إصدار كتاب عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وماحققه على مدار عشر سنوات ودوره على المستوى الفني والثقافي والسياسي ومدى تأثيره في السينما الإفريقية.