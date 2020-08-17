المالية تكشف كواليس تنفيذ أكبر موازنة في تاريخ مصر: 1713 مليار جنيه

تحدث محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، عن تنفيذ الحكومة لأكبر موازنة في تاريخ مصر.

وقال "عبدالفتاح"، خلال لقائه مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية "cbc"، إن كل موازنة جديدة، تكون أكبر من الموازنة التي تسبقها، مشيرًا إلى أن المصروفات ارتفعت من 1574 مليار في موازنة 2019-2020 جنيه لـ1713 مليار جنيه، في موازنة 2020-2021.

335 مليار جنيه رواتب العاملين في الدولة، و100 مليار جنيه مخصصة لتسيير دولاب العمل في الدولة 566 مليار جنيه فوائد وأقساط الدين و326 مليار جنيه للدعم و105 مليارات باقي مصروفات استكمال دولاب العمل في الدولة وللأمن القومي و280 مليار استثمارات حكومية.

ولفت "عبدالفتاح"، إلى أن الإيرادات بلغت 1288 مليار جنيه وأن قيمة العجز بلغت 425 مليار جنيه، سيتم تحصيلها من أذونات وسندات صرف الخزانة "اقتراض"، مشددًا على أن الموازنة مرنة ويمكن تعديل أوجه انفاقها بناء على المستجدات.

وشدد مساعد وزير المالية، على أن الاقتصاد الوطني قوي وقادر على التعامل مع أي مستجدات، ويتجاوز كل الأزمات.

وأكد أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات، لترشيد الدعم في المواد البترولية، مشيرًا إلى أن الموازنة شهدت زيادة في الانفاق على الرواتب، بزيادة 34 مليار جنيه، وزيادة رواتب الطواقم الطبية بقيمة 3 مليار جنيه.

وأوضح "عبدالفتاح"، أن هناك ما يقرب من 9 مليار جنيه مخصصين للعلاج المجاني في المستشفيات، و1.2 مليار جنيه للأغذية في المستشفيات و4.2 مليار جنيه مخصصين للمستلزمات الطبية مثل الشرائح والمسامير، مشيرًا إلى أن ذلك حتى لا يطلبوا من المواطن شرائها من الخارج.