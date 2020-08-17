أحمد صلاح حسني: "أنا بعيط كتير ومبدخلش السوشيال ميديا على الموبايل"

أكد الفنان أحمد صلاح حسني، أنه يبكي كثيرًا، ولا يستطيع أن يحبس مشاعره، وأحاسيس الغضب فقط، يسيطر عليها: "أنا بعيط كتير ومتكسفش أقول كده، وبعيط قدام مراتي عادي".

وقال حسني خلال حواره مع برنامج "راجل و2 ستات"، الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن وهيدي كرم عبر فضائية "ON E"، إن الغضب يجعله يخطئ وهو لا يريد ذلك، أما من يكتم مشاعره فهو يمرض، ولهذا لا يُحرج من مشاعره ولا يفرق بالنسبة إليه أي شيء، كما أنه لا يعول على الآخرين في التوقعات: "أنا مبقتش بحبس مشاعر لكن بحبس الغضب بس، والحاجة الوحيدة اللي قدرت بعد سنين اني أحبس الغضب، لان الغضب بيغلط وأنا مبحبش أغلط".

وأوضح حسني، أنه لا يستخدم هاتفه المحمول للإنترنت، لكن يستخدمه أكثر في المكالمات والاتصالات، كما أنه لا يدخل من خلاله إلى وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" كثيرًا، بل إن استخدامه للإنترنت به قليل، لا يتعدى استخدام تطبيق واتساب فقط.