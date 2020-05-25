ياسر جلال عن مشاهده مع أحمد صلاح حسني: المخرج عانى مننا بسبب الضحك

أعرب الفنان ياسر جلال عن سعادته الغامرة بنجاح مسلسل "الفتوة"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وقال جلال، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على قناة "الحياة"، من تقديم الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد: "الحمد لله على نعمة النجاح والواحد بيعمل اللي عليه ويسيب الباقي على ربنا ويبذل أقصى جهد، وأهم حاجة إن الواحد يبقى ضميره مستريح إنه عمل اللي عليه".

وأضاف: "المخرج حساس جدا وينلك أدواته، وقعد مع كل واحد فينا وحاول يقربها له، ومن هنا كل واحد فينا دخل في الشخصية، وبالنسبة للشر فهو مختلف عن زمان، بقى له أبعاد إنسانية وعواطف وبيحس، وممكن يعمل موقف نبيل وإنساني وده بيديله عمق، وحسين هو اللي وجهنا للحتة دي".

وأشاد ياسر جلال بالفنان أحمد صلاح حسني، قائلًا إنه كان رائعًا في المسلسل: "كل مشهد مع أحمد صلاح حسني كنا بنضحك فيه، المخرج عانى مننا، كنا بنقع من الضحك، مكناش عارفين نضرب، كل ما نبص لبعض نضحك ضحك السنين".

وتابع: "أنا اتفاجئت بأدائه، لما قلتله مع السلامة يابا لاقيته بيعيط، كان لازم يمثل من زمان".