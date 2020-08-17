صور.. محافظ أسيوط يتابع إنقاذ سيدة من أسفل أنقاض منزل منهار

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود إنقاذ سيدة من أسفل أنقاض منزل ريفي انهار على سكانه، ظهر اليوم اليوم الأحد، بحي غرب مدينة أسيوط.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك ورثة محمد محمود عبد الباري، ووجود مصابين، وربة منزل أسفل الانقاض.

وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وفُرض كردون أمني حول مكان الانهيار، ودُفع بمعدات الحماية المدنية والإنقاذ السريع لرفع الانقاض، وجرى انتشال ربة منزل من أسفل الانقاض، ونقل المصابون إغلى أقرب مستشفى.

وانتقل محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص من سكان المنزل المنهار، وهم "أسماء ر"، 15 سنة، و"أزهار م"، 12 سنة، و"رمضان م"، 50 سنة، و"صباح أ"، 40 سنة، ونُقلوا جميعًا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الإيمان العام، وحالتهم مطمئنة.

كما أصيب أحد أفراد الحماية المدنية، ونُقل إلى مستشفى الشرطة.