عاجل.. حادث تصادم مروع يؤدي إلى انفجار سيارتين على الدائري

شهد الطريق دائري المعادي حادث تصادم مروع مما أدى إلى انفجار سيارتين، حيث تبين من التحريات أن الحادث تصادم بين سيارتين، مما أدى إلى اشتعال السيارة علي الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الي المنيب، وتم غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية علي الطريق الداعم وتم انتقال قيادات الادارة العامة للمرور والحماية المدنية وسنوافيكم بباقي التفاصيل ، وكثفت أجهزة الامن تواجدها وتم الدفع بسيارات الاطفاء