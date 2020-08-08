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فيديو.. اللقطات الأولى لانفجار سيارتين على دائري المعادي

كتب:

نرمين عفيفي
10:15 ص | السبت 08 أغسطس 2020
صور من الحادث

صور من الحادث

شهد طريق دائري المعادي، حادث تصادم مروّع مما أدى إلى انفجار سيارتين.

وبينت التحريات أنَّ حادث تصادم وقع بين سيارتين، مما أدى إلى اشتعال السيارة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب.

وتمّ غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية للطريق الداعم.

وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الواقعة، كما كثفت أجهزة الامن تواجدها وتمّ الدفع بسيارات الإطفاء.

ونشر أحد رواد موقع التواصل الاجتماع فيس بوك، لقطات أولية من الحادث.

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