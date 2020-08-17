الهند تسجل 57 ألفا و982 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2 مليون و647 ألفًا و664 حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل 57 ألفًا و982 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان نقلته قناة "إنديا تي في"، الهندية اليوم الإثنين، أنَّ حصيلة الوفيات جراء الفيروس بلغت 50 ألفًا و921 حالة، وذلك بعد تسجيل 941 حالة وفاة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وكان فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعًا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.