نائب المستشارة الألمانية يهاجم لوكاشينكو: فقد دعم شعبه

اعتبر نائب المستشارة الألمانية، ووزير المالية الألماني، أولاف شولتس، اليوم، أن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، فقد دعم شعبه.

وقال شولتس، مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل،"إنني مقتنع تماما بأن هذا الرئيس لم تعد لديه أي شرعية وإلا لم يكن ليحكم بمثل هذه القوة الوحشية التي لا يمكن تصورها"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

واحتشد مواطنون من بيلاروسيا وهم يهتفون "ارحل" وسط العاصمة مينسك، أمس الأحد، في أكبر احتجاج حتى الآن ضد ما وصفه المتظاهرون بالانتخابات المزورة التي أسفرت قبل أسبوع عن إعادة انتخاب الرئيس البيلاروسي الذي يتولى السلطة منذ 26 عامًا.