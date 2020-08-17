"سول" تلزم الوافدين المصابين بكورونا بتحمل نفقات العلاج بالكامل

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، أنه يتعين على الأجانب القادمين من الخارج المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" تحمل تكاليف علاجهم بدءا من اليوم، في حين سيتحمل من ينتهكون القواعد المحلية كامل التكاليف الطبية ذات الصلة.

وذكرت السلطات الصحية، أنها ستطلب الأجانب القادمين من الخارج المصابين بالوباء بتحمل تكاليف حصولهم على الخدمة الطبية إذا ثبت انتهاكهم قوانين الحجر الصحي المحلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومن المقرر، أن تفرض كوريا الجنوبية على الأجانب الذين يدخلون البلاد بعد يوم 24 أغسطس الجاري دفع مبالغ مختلفة للعلاج من خلال مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

وحتى الآن كانت كوريا تقدم خدمات طبية مجانية لجميع مصابي كورونا المستجد بما يشمل الأجانب.

وتزايدت مؤخرا الأصوات المنادية بجعل الأجانب يشاركون في تكلفة علاجهم من الوباء، في الوقت الذي يتسبب فيه الفيروس الذي يستمر منذ فترة طويلة في زيادة العبء على دافعي الضرائب.

وكانت كوريا، حذرت من تغيير سياسة العلاج المجاني للأجانب لأسباب دبلوماسية، ومع ذلك، لن يتكلف الأجانب الذين أصيبوا بالفيروس داخل البلاد تكاليف علاجهم، لمنع تفشي الإصابة بالمجتمع المحلي.

وسيحصل الأجانب -القادمون من الخارج بعد يوم 24 أغسطس الجاري- المسجلون في نظام التأمين الصحي الحكومي على دعم الدولة.

وقفز عدد الإصابات لأعلى معدلاته في 5 أشهر إلى 279 حالة، أمس الأحد، ما يعزى رئيسيا إلى ارتفاع عدد الإصابات المتعلقة بالكنائس في منطقة سول العظمى، ومن بينهم جاءت 267 حالة لانتقال العدوى محليا.