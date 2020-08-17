الاحتلال يقصف موقعين شمال وجنوب غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، موقعين شمال وجنوب قطاع غزة، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن مدفعية الاحتلال المتمركزة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، قصفت بـ3 قذائف موقعاً شرق البلدة، ما أوقع أضرارا به وبممتلكات المواطنين في المنطقة.

وأوضحت "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف على موقع شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره، دون وقوع إصابات بصفوف المواطنين في المكان.

وأكدت الوكالة الفلسطينية، أن الاحتلال يواصل تشديد الخناق على أهالي قطاع غزة بإغلاق المعبر التجاري الوحيد، ومنع إدخال البضائع ومواد البناء والمحروقات، إضافة إلى إغلاق بحر غزة بشكل نهائي أمام الصيادين ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد.