روسيا تسبق العالم وتعلن بدء إنتاج لقاح مضاد لكورونا

أصبحت روسيا، اليوم، أول دولة على مستوى العالم تشرع في إنتاج لقاح مضاد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، بدء إنتاج اللقاح الذي يحمل اسم "سبوتنيك V" وجرى تطويره من قبل مركز "جاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مؤخرا، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، لمدة تصل إلى عامين.

واجتاز اللقاح الذي يجري التطعيم به حقنا بنجاح الاختبارات السريرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتعهدت وزارة الصحة بنشر نتائج اختباراته.

وكان المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أكد أن الحكومة تلقت طلبات من 20 دولة لإنتاج شحنات من اللقاح الجديد يصل حجمها الإجمالي إلى مليار جرعة.

رئيس مركز "جاماليا": نأمل أن يجري توفير اللقاح ضد كورونا للروس بالكامل خلال عام

ويأمل رئيس مركز "جاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينسبرج أن يتم خلال 9-12 شهرا إنتاج ما يلزم لمواطني روسيا، من اللقاح.

وقال رئيس المركز الذي قام بتطوير اللقاح: "من المهم بالنسبة لنا أن نفهم، متى سنتمكن بهذا القدر أو ذاك، من تغطية احتياجات البلد من اللقاح. وآمل أن يتم ذلك في غضون 9-12 شهرا".

وأضاف جينسبرج، أن عمليات التسليم الأولى للعقار ستتم في 10-15 منطقة في البلاد، لكنه لم يحدد أي مناطق بالذات، موضحا أن تكنولوجيا تصنيع اللقاح الروسي مماثلة لتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة، أن العاملين في المجال الطبي والعاملين في المدارس سيكونون أول من يتلقى اللقاح الروسي.

روسيا تسجل 119 وفاة وأكثر من 5000 إصابة بكورونا خلال يوم

ولا يزال معدل الإصابات بكورونا المستجد عند مستوى مستقر في روسيا، حيث سجلت السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية 5061 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 5065 إصابة في اليوم السابق.

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا، في بيان، أن 695 إصابة من الإصابات الجديدة سُجلت في العاصمة الروسية موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 "باستثناء أوكروج نينيتس ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد"، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.7% من المرضى الجدد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 119 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء مقابل 114 وفاة في اليوم السابق.

وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.6% وأصبح 917884، منها 15617 حالة وفاة و172856 حالة نشطة ما يمثل انخفاضا بواقع 1505 حالات نشطة مقارنة مع أمس الجمعة.

وتماثل 6447 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس الجمعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 729411 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 32.2 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، 318 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 229 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.