جامعة حلوان: تجهيز 6 معامل حاسب آلى لخدمة طلاب تنسيق 2020

تستعد جامعة حلوان لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 20202021، بتجهيز معامل للحاسب الآلي مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، إن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هي المعمل المركزي بالجامعة ومعمل آخر بكلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان ومعمل كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل بكلية التربية الموسيقية، وآخر بكلية الفنون الجميلة، موضحا أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم الخدمة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية تسجيل الرغبات خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 2020/8/22 وهو أول ايام التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات.