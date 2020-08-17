التعليم العالي تخصص أماكن لطلاب كورونا الناجحين بالدور الثاني بالكليات

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ 22 أغسطس هو موعد إنطلاق أولى مراحل تنسيق الجامعات 2020، تباعاً حتى الانتهاء من المرحلة الثالثة للتنسيق منتصف أغسطس، لافتاً إلى أنَّ طلاب الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة اماكنهم بالمرحلة الثالثة، بما فيهم الطلاب الممتحنين لعذر طبي أو بسبب إصابتهم بكورونا في الدور الأول.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه بالنسبة لطلاب دفعة كورونا من الثانوية العامة، فأماكنهم محجوزة بالكليات وفقًا للحدود الدنيا للقبول بالكليات، لافتًا إلى أنَّ موقعهم في تسجيل الرغبات سيكون بالمرحلة الثالثة وذلك بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، لافتاً إلى أنَّه سيكون هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم بشان استيفاء بياناتهم وإتاحة التسجيل لهم بعد ظهور نتائجهم.

وبشان الطلاب المؤجلين لامتحانات الثانوية العامة العام الماضي، وترحيلها للعام المقبل، ذكر المصدر، أنَّه سيتمّ مناقشة أوضاعهم الفترة المقبلة في ظل التغير الجذري لمنظومة الدراسة والامتحانات للثانيوة العامة " النظام الجديد"، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ دراسة موقفهم ووضع سيناريوهات تتماشى مع توقيت امتحاناتهم.