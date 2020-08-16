تنسيق التعليم العالي: إضافة 7 كليات جديدة

قال سمير عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إنه قد تقرر بداية التنسيق لطلاب الثانوية العامة، وهي عملية تنظيمية لبداية التنسيق، وتم تحديد 400 درجة فأكثر للعملي و187 للرياضيات و327.5 للأدبي.

وأضاف "عطا" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الطلاب الحاصلين على أكثر من 95% في الشريحة العلمية وصل عددهم إلى 66 ألف طالب، وهو ما له تأثير كبير في الكليات، وهناك الكثير من الكليات التي تكون متاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية، موضحا أن من يحدد الحد الأدنى للكليات هم الطلاب أنفسهم وليس الوزارة أو وزارة التعليم العالي، والرغبات هي عرض وطلب بالنسبة للطلاب.

وأكد أن الكليات الجديدة التي سيتم إضافتها للتنسيق هي 7 كليات منها إعلام وعلاج طبيعي وحاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي، وتم إدخال كلية العلوم والتكنولوجيا لمدينة زويل والجامعة المصرية اليابانية ضمن التنسيق الجديد، مشيرا إلى أن تنسيق الشهادات العربية المعادلة له تنسيق خاص وهو منفصل عن التنسيق الحالي، ونطمئن الطلاب في كافة الدول العربية بوجود تنسيق خاص لهم نظرا لتأخير الامتحانات في بعض الدول، ويتابع الأمر وزير التربية والتعليم مع نظرائه بمختلف الدول: "أحنا عارفين الوضع إيه، وهنعلن عن تنسيق شهادات المعادلة".