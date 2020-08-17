عاجل.. "التعليم العالي": الإبقاء على مستشفيات العزل حتى أول سبتمبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإبقاء على عمل مستشفيات العزل الصحي لمرضى كورونا التابعة للمستشفيات الجامعية بطاقتها حتى بداية شهر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.

وقال عبدالغفار، خلال الاجتماع، إن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وافق على القرار السابق، على أن يجرى إعادة النظر في هذا الأمر مرة أخرى.

وأشار إلى وضع خطة للتعامل مع احتمالات ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا.