"كورونا": الإصابات بالفيروس تواصل التراجع في المحافظات واستعدادات لفتح مستشفيات العزل أمام جميع التخصصات

تراجعت الإصابات بكورونا فى معظم مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، خلال اليوم الثانى لعيد الأضحى، أمس، مع استمرار خروج المتعافين بأعداد كبيرة، وتسجيل «صفر إصابات» فى عدد من المستشفيات، بينما سجلت أخرى أعداداً لم تتجاوز أصابع اليد الوحدة، مع توقعات بإعادة فتح أبوابها لاستقبال الحالات المرضية من جميع التخصصات، عقب انتهاء إجازة العيد.

كفر الشيخ تسجل "صفر إصابات" لليوم الثالث على التوالى

لليوم الثالث على التوالى، سجلت محافظة كفر الشيخ «صفر إصابات» بكورونا، بينما توفى مصاب عمره 69 سنة داخل مستشفى بلطيم النموذجى المخصص للعزل، وما زالت حالتان قيد العلاج فى المستشفى، حسب مصادر طبية، أشارت إلى أن «المصابَين وُضعا على أجهزة التنفس الصناعى»، مضيفة «من المقرر أن يعود المستشفى للعمل بكامل طاقته، واستقبال جميع التخصصات قريباً».

وأوضحت أن «المستشفى يخضع للتطهير والتعقيم حالياً، تمهيداً لاستقبال الحالات من مختلف التخصصات، حيث لم يستقبل إصابات جديدة منذ 9 أيام، فيما يستمر قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى فى استقبال المصابين ممن يحتاجون رعاية دقيقة وأجهزة تنفس صناعى، على أن ينهى القسم مهامه خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالى».

وقال الدكتور أحمد سعد خيامى، مدير مستشفى قها المركزى بالقليوبية، إن «أعمال التعقيم بدأت فى المستشفى، تمهيداً لعودته إلى تقديم الخدمة الطبية لمختلف التخصصات بعد العيد»، مشيراً إلى وجود 6 حالات فقط محتجزة فى الرعاية المركزة حالياً، بينما بلغ إجمالى المتعافين فى المستشفى منذ تخصيصه لمصابى كورونا، 750 متعافياً.

من جهته، أجرى الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، جولة على مستشفيى قها المركزى وحميات طوخ، وقدم التهنئة بالعيد إلى المرضى والعاملين، كما شجع الأطقم الطبية على الاستمرار فى تحمل أعبائهم الوطنية، مشيداً بدورهم فى الخط الأمامى لمواجهة فيروس كورونا، سواء فى مستشفيات العزل أو غيرها من الأماكن.

وأعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف عن تعافى 10 حالات جديدة من كورونا، بينهم سيدة تبلغ من العمر 72 سنة فى مستشفى الحميات، فيما نُقل اللواء محمد مراد، مدير الأمن، إلى مستشفى الشرطة فى العجوزة، عقب الاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا، بعدما حضر احتفالية لمديرية التضامن الاجتماعى مع المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، لتناول الإفطار مع أبناء شهداء الجيش والشرطة والأطباء فى أول أيام العيد.

وفى الدقهلية، نعت نقابه الأطباء الفرعية الدكتور على المرسى، استشارى النساء والتوليد السابق فى مستشفى المنزلة، بعد وفاته بكورونا، وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن «المرسى هو الشهيد رقم 17 بين أطباء المحافظة، ودخل قسم العزل فى مستشفى المنصورة الدولى، قبل تحويله إلى مستشفى العزل فى تمى الأمديد منذ أسبوعين لعدم استقرار الحالة، حيث توفى هناك».

وكشفت مصادر فى مديرية الصحة بالمنوفية عن إصابة 5 أفراد من الأطقم الطبية بكورونا، ما استلزم عزلهم منزلياً تحت إشراف الطب الوقائى، مشيرة إلى ارتفاع معدلات التعافى بين الأطقم الطبية فى المحافظة بنسبة 75%، فيما نظمت الأطقم الطبية فى مستشفى الباجور للعزل حفلاً بمناسبة عيد الأضحى، شمل التقاط الصور التذكارية الجماعية، وتوزيع الحلوى، وتعليق الزينة.

وأصدرت مديرية الشئون الصحية فى دمياط بياناً لمناشدة أهالى المحافظة بتوخى الحذر أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى، وطالبتهم بارتداء الكمامات وغسيل اليدين بالماء والصابون أو استخدام الكحول والمطهرات، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والبعد عن التجمعات، خاصة أثناء ذبح الأضاحى، للحفاظ على أنفسهم من العدوى.

وأعلن الدكتور مصطفى عبدالفتاح، مدير مستشفى حميات مطروح، عن خروج 8 متعافين، من إجمالى 12 حالة كانت محتجزة، مشيراً إلى وجود 3 حالات فقط قيد الاحتجاز حالياً، بينما تواصل إدارة المستشفى الإشراف على علاج عدد من حالات العزل المنزلية المستقرة، حيث تحصل على العلاج اللازم، كما تخضع للمتابعة على مدار الساعة، لافتاً إلى أن «الفيروس بدأ يفقد شراسته، كما أصبحت مناعة المواطنين أقوى، ما نعكس على تراجع أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية».