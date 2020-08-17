1406 إصابات و106 وفيات حصيلة كورونا في دمياط

مصدر بصحة دمياط لـ"الوطن" 1406 إصابة بفيروس كورونا 106 وفاة

قال مصدر بمديرية صحة دمياط، لـ"الوطن"، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة بلغ1406 إصابة، بالإضافة إلى 106حالة وفاة.

وأضاف المصدر، أن ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كـ"أمراض الجهاز التنفسي، السرطان، أمراض القلب والسكر والضغط والجلطات.

ويبلغ متوسط أعمار المتوفين 60 عاما فأكثر بنسبة 95% من مجمل الضحايا، و5% أعمارهم تقل أعمارهم عن 60 عاما.

وأكمل: "الكورونا لا يتأثر بها بشدة إلا من كان مصاب بمرض مزمن والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا".

وأردف: "تخطى عدد المتعافين ال 1000"، مضيفا "لدينا 4 مستشفيات عزل وهي (الصدر والحميات والعام وكفر سعد) فيما تم تطهير وتعقيم مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة و المدينة الشبابية برأس البر بعد تعافي كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المحتجزة بهما".