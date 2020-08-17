"الصحة" تبحث مقترحات للإجراءات الاحترازية قبل بدء الدراسة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة بحثت عدة مقترحات وبدائل للإجراءات الاحترازية التي سيجرى اتباعها لدى عودة المدارس والجامعات للاختيار من بينها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع، أنه سيجرى بحث تلك البدائل مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم عرض ما تم التوصل إليه من مناقشات على اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا.