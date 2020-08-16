الصحة تنصح المواطنين بتناول الفواكه والخضراوات لتقوية المناعة  

نصح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، المواطنين بتناول الأغذية الصحية الغنية بالزنك والفيتامينات لتقوية المناعة مثل الفواكه والخضراوات، وعدم تناول أدوية فيتامينات رفع المناعة دون العودة للطبيب، لأن ذلك غير صحيح، مؤكدا أن الأساليب الصحية هامة.

وناشد "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المواطنين بعدم التراخي في الإجراءات الوقائية، "التراخي والتهاون قد يعود بنا للبداية لـ3 أو 4 شهور فاتت، وإصابات كتير ووفيات، المواطنين لازم يساعدونا".

وأكد أن 21 مستشفى للعزل جاهزة لاستقبال مصابي كورونا، كما أن باقي مستشفيات وزارة الصحة يعمل جزء منها كمستشفيات فرز، ويوجد بها مسارات منعزلة تستقبل مرضى غير مصابين بكورونا، لافتا إلى أن المصابين بأعراض بسيطة تعزل في المنزل.