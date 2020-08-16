الصحة: التهاون في التعامل مع كورونا قد يؤدي لزيادة أعداد الإصابات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن التهاون في التعامل مع فيروس كورونا واتباع الإجراءات الوقائية قد تؤدي لزيادة أعداد الإصابات، ما يضطر الحكومة لاتخاذ قرارات الإغلاق ما يؤثر على الوظائف ودخل المواطن، وله انعكاس على الاقتصاد.

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك دول كبرى ستأخذ سنوات لتتعافى من الانعكاسات الاقتصادية، مناشدا المواطنين المحافظة على الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن سلوك المواطن هام في الوقت الحالي، "احنا بنسلم بحميمية بس فيه وباء لازم نحترمه علشان مترتفعش الإصابات".

وأشار إلى أنه من الضرورة ارتداء وخلع الكمامة بطريقة صحيحة، وغسل اليدين بشكل مستمر، مشددا على أن ذلك يجب أن يكون جزءا من ثقافتنا، "لو مكنتش أنت خايف على نفسك، خاف على أسرتك ووالدك وولدتك وكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة".